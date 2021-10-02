«Хвича после незабитого пенальти просто бросил весла и перестал играть». Дюпин раскритиковал игру Кварацхелии

На 50-й минуте «Рубин» мог открыть счет, но полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия не сумел реализовать пенальти.
— Три поражения подряд у «Рубина». Почему так происходит?
— Есть какая-то причина. Надеюсь, в эту октябрьскую паузу на сборные тренерский штаб поработает, найдем причины и устраним. Мое мнение — наши креативные игроки, которые должны играть выше, они чересчур низко опускаются. Из-за этого там не хватает впереди народу, чтобы было больше адресов, чтобы было проще комбинировать. У нас практически весь контроль мяча у защитников. Соперник только в верхней линии атаки обороняется, туда мы мало проникаем. Если бы мы делали больше упор на последнюю треть поля, там больше комбинировали, думаю, у нас было бы больше подходов, шансов, моментов. Если по моментам сегодня взять — для победы мало. Команда должна создавать больше моментов. У нас такая креативная группа в атаке и почему-то они держат мяч в центре поля, а не возле чужих ворот. Считаю, это самая главная причина. Надеюсь, мы в этой паузе сделаем на этом акцент и в следующих играх нужно играть агрессивнее, острее и наглее впереди.
— Достаточно болезненное поражение. Как ребята это восприняли? Какое настроение царило в раздевалке?
— Все все прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее… У нас практически все удары в последних играх — из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает. Например, мы разбирали «Нижний Новгород», у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них соответственно нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там один-два человека.
Хвича к примеру сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал — они ключевые.
— Что бы ты мог сказать болельщикам, которые приходят на стадион и поддерживают команду?
— Только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Я думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол. Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион. Это больше моментов у чужой штрафной, голы. Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки. Не обязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришел, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте. Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить — это они должны видеть на поле, — сказал Дюпин.