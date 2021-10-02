Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Интер
00
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Валенсия
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Нижний Новгород
01
Все события
Фоторепортажи
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
19:54 (мск), источник: Sport24

«Хвича после незабитого пенальти просто бросил весла и перестал играть». Дюпин раскритиковал игру Кварацхелии

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин в интервью официальному сайту казанского клуба прокомментировал домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

Рубин
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 50-й минуте «Рубин» мог открыть счет, но полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия не сумел реализовать пенальти.

— Три поражения подряд у «Рубина». Почему так происходит?

Читайте также
«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд, Хвича не забивает даже с пенальти

— Есть какая-то причина. Надеюсь, в эту октябрьскую паузу на сборные тренерский штаб поработает, найдем причины и устраним. Мое мнение — наши креативные игроки, которые должны играть выше, они чересчур низко опускаются. Из-за этого там не хватает впереди народу, чтобы было больше адресов, чтобы было проще комбинировать. У нас практически весь контроль мяча у защитников. Соперник только в верхней линии атаки обороняется, туда мы мало проникаем. Если бы мы делали больше упор на последнюю треть поля, там больше комбинировали, думаю, у нас было бы больше подходов, шансов, моментов. Если по моментам сегодня взять — для победы мало. Команда должна создавать больше моментов. У нас такая креативная группа в атаке и почему-то они держат мяч в центре поля, а не возле чужих ворот. Считаю, это самая главная причина. Надеюсь, мы в этой паузе сделаем на этом акцент и в следующих играх нужно играть агрессивнее, острее и наглее впереди.

— Достаточно болезненное поражение. Как ребята это восприняли? Какое настроение царило в раздевалке?

— Все все прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее… У нас практически все удары в последних играх — из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает. Например, мы разбирали «Нижний Новгород», у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них соответственно нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там один-два человека.

Хвича к примеру сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал — они ключевые.

— Что бы ты мог сказать болельщикам, которые приходят на стадион и поддерживают команду?

— Только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Я думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол. Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион. Это больше моментов у чужой штрафной, голы. Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки. Не обязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришел, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте. Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить — это они должны видеть на поле, — сказал Дюпин.

 От экс-игрока сборной России ушла жена. Появилось видео, которое могло стать причиной: с ним флиртовала бывшая Гуфа
Девушка-боец UFC побила в Москве взрослого мужчину, который грязно оскорблял ее в автобусе: «Бабули были в шоке»
Безумный матч между ЦСКА и «Краснодаром»! 49 ударов — ноль голов
Черчесов: Дзюбе надо время, чтобы он пришел к соглашению с собой
«Манчестер Юнайтед» дома потерял очки в матче с «Эвертоном»
Московское «Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов»
«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд
Тренер Большунова назвал новые правила обгона в лыжах смешными
«Атлетико» принимает «Барселону» в Ла Лиге (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь