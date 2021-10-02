Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Брест
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Интер
00
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Валенсия
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Нижний Новгород
01
Все события
Фоторепортажи
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Шварц назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

Динамо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

"До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.

Сработали ли замены? Первые минуты первого тайма были хорошими. Что касается замен, не будем заострять на этом внимания. Нет, они не смогли усилить игру. Мы теряли позиции, схему«, — передаёт слова Шварца корреспондент “Чемпионата” Егор Филин.

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23), которому в 10-м туре предстоит сыграть с «Сочи».

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Безумный матч между ЦСКА и «Краснодаром»! 49 ударов — ноль голов
Черчесов: Дзюбе надо время, чтобы он пришел к соглашению с собой
«Манчестер Юнайтед» дома потерял очки в матче с «Эвертоном»
Московское «Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов»
«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд
Тренер Большунова назвал новые правила обгона в лыжах смешными
«Атлетико» принимает «Барселону» в Ла Лиге (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь