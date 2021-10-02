Шварц назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

"До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.