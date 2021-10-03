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15:51 (мск), источник: Sport24

«Зенит» — «Сочи»: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе, Клаудиньо не сыграет

Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на предстоящий сегодня в Санкт-Петербурге матч 10-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 10, 3.10.2021, 16:30

Зенит0Сочи0

У хозяев с первых минут на поле появятся нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун. При этом даже в запасе отсутствует полузащитник Клаудиньо.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.

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