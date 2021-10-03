«Зенит» — «Сочи»: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе, Клаудиньо не сыграет
Премьер-лига: таблица и календарь
Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на предстоящий сегодня в Санкт-Петербурге матч 10-го тура РПЛ.
Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на предстоящий сегодня в Санкт-Петербурге матч 10-го тура РПЛ.
У хозяев с первых минут на поле появятся нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун. При этом даже в запасе отсутствует полузащитник Клаудиньо.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.