Гол Бикфалви принес «Уралу» победу в выездном матче РПЛ с «Уфой»

Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион города Уфы» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 34-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал хавбек екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.

«Урал» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).