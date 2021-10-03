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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Бикфалви принес «Уралу» победу в выездном матче РПЛ с «Уфой»

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Урал».

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УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион города Уфы» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 34-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал хавбек екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.

«Урал» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

В следующем туре чемпионата России «Урал» проведёт встречу с московским ЦСКА, а «Уфа» на выезде сыграет с «Краснодаром». Обе встречи состоятся 17 октября.

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:1
Урал
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