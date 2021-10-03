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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Казарцев не будет работать на матче «Ахмат» — «Спартак». Его заменит Сергей Карасев

Сергей Карасев заменит Василия Казарцева в судейской бригаде на матче «Ахмат» — «Спартак», сообщает сайт РФС.

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Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Решение о внесении изменений в состав бригады принято Департаментом судейства Российского футбольного союза.

Таким образом, игру в Грозном обслужит бригада в составе Кирилла Левникова (главный судья), Егора Болховитина, Александра Богданова (оба — ассистенты), Сергея Куликова (резервный), Сергея Карасева (ВАР) и Николая Богача (АВАР).

Напомним, что накануне Казарцев работал на ВАР на матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

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