Казарцев не будет работать на матче «Ахмат» — «Спартак». Его заменит Сергей Карасев

Таким образом, игру в Грозном обслужит бригада в составе Кирилла Левникова (главный судья), Егора Болховитина, Александра Богданова (оба — ассистенты), Сергея Куликова (резервный), Сергея Карасева (ВАР) и Николая Богача (АВАР).

Напомним, что накануне Казарцев работал на ВАР на матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.