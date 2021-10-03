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18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» в меньшинстве потерпел первое поражение в РПЛ в сезоне

«Зенит» на своем поле проиграл «Сочи» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Встреча прошла в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Матео Касьерра и Сергей Терехов. У хозяев мяч забил Артем Дзюба. Петербургский клуб с 42-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Сердар Азмун.

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. Команда с 24 очками остается лидером чемпионата. «Сочи» набрал 18 очков и находится на третьей позиции.

В следующем туре «Зенит» 16 октября на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» в тот же день на своем поле примет «Ростов».

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:0
Сочи
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