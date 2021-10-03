«Зенит» в меньшинстве потерпел первое поражение в РПЛ в сезоне

Встреча прошла в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Матео Касьерра и Сергей Терехов. У хозяев мяч забил Артем Дзюба. Петербургский клуб с 42-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Сердар Азмун.

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. Команда с 24 очками остается лидером чемпионата. «Сочи» набрал 18 очков и находится на третьей позиции.