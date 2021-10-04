Матч «Ахмата» и «Спартака» задержали из-за гигантского мотылька. Его спас Джикия
Матч «Ахмата» и «Спартака» не начался вовремя по необычной причине — на поле сидел мотылек.
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Матч «Ахмата» и «Спартака» не начался вовремя по необычной причине — на поле сидел мотылек.
Живность обнаружили футболисты гостей — Георгий Джикия взял малыша и вынес с поля. Там на совке ее убрали сотрудники «Ахмат-Арены».
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