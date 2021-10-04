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14:07 (мск), источник: Sports.Ru

Матч «Ахмата» и «Спартака» задержали из-за гигантского мотылька. Его спас Джикия

Матч «Ахмата» и «Спартака» не начался вовремя по необычной причине — на поле сидел мотылек.

Спартак
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Живность обнаружили футболисты гостей — Георгий Джикия взял малыша и вынес с поля. Там на совке ее убрали сотрудники «Ахмат-Арены».

Посмотрите на заботу и нежность от людей в красно-белом.

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Стадион в Грозном очень любят насекомые и земноводные. В августе там в штрафной нашли ужа — вратарь Гиорги Шелия обнаружил змею, позвал работников стадиона, а те вынесли ужа с помощью вил.

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