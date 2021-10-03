Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
«Спартак» с минимальным счетом победил «Ахмат» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Красно-белые выиграли в Грозном со счетом 1:0.
Спартак
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«Спартак» с минимальным счетом победил «Ахмат» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Красно-белые выиграли в Грозном со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал форвард Александр Соболев. Он реализовал выход один на один в концовке первого тайма.
Во второй половине у «Спартака» был шанс увеличить преимущество, но полузащитник Зелимхан Бакаев не смог реализовать пенальти.
Московский клуб выиграл второй матч подряд и набрал 16 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 очками занимает 11-е место.