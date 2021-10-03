«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» проиграл «Ростову» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
Локомотив
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» проиграл «Ростову» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:2. Счет открыл полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили (9-я минута), гости сравняли счёт благодаря автоголу форварда Джирано Керка (31). Победным стал гол Дмитрия Полоза на 88-й минуте.
После 10 туров «Локомотив» с 17 очками идет на четвертом месте. «Ростов» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем матче, который пройдет 16 октября, столичная команда в Казани сыграет с «Рубином», «Ростов» в этот же день сыграет в гостях с «Сочи».