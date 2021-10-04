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10:17 (мск), источник: Sports.Ru

День аномалий в Европе: проиграли почти все лидеры, в РПЛ 0 побед хозяев (только 2 гола) и вратари в атаке

В разных частях Европы в это воскресенья случались cтранности. От Мадрида до Петербурга.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Тактический автор Sports.ru Вячеслав Палагин подсчитал: на старте сезона проигравшие клубы из этого списка взяли 120 очков из 132 возможных. А тут потеряли 18 за несколько часов!

Очень странный день был вчера и в РПЛ.

0 побед хозяев и только два гола, которые забили «Зенит» и «Локомотив».

И это еще не все!

В четырех матчах 10-го тура РПЛ в компенсированное время шли забивать вратари!

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже жаль, что премьер-лига оставляет нас на две недели.

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