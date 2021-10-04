День аномалий в Европе: проиграли почти все лидеры, в РПЛ 0 побед хозяев (только 2 гола) и вратари в атаке

Тактический автор Sports.ru Вячеслав Палагин подсчитал: на старте сезона проигравшие клубы из этого списка взяли 120 очков из 132 возможных. А тут потеряли 18 за несколько часов!

Очень странный день был вчера и в РПЛ.

0 побед хозяев и только два гола, которые забили «Зенит» и «Локомотив».

И это еще не все!

В четырех матчах 10-го тура РПЛ в компенсированное время шли забивать вратари!