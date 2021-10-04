День аномалий в Европе: проиграли почти все лидеры, в РПЛ 0 побед хозяев (только 2 гола) и вратари в атаке
В разных частях Европы в это воскресенья случались cтранности. От Мадрида до Петербурга.
Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
В разных частях Европы в это воскресенья случались cтранности. От Мадрида до Петербурга.
Тактический автор Sports.ru Вячеслав Палагин подсчитал: на старте сезона проигравшие клубы из этого списка взяли 120 очков из 132 возможных. А тут потеряли 18 за несколько часов!
Очень странный день был вчера и в РПЛ.
0 побед хозяев и только два гола, которые забили «Зенит» и «Локомотив».
И это еще не все!
В четырех матчах 10-го тура РПЛ в компенсированное время шли забивать вратари!
Даже жаль, что премьер-лига оставляет нас на две недели.