Сергей Семак: Азмун не мешал Джанаеву сыграть. О судьях — или хорошо, или ничего

— Сложный матч, — отметил главный тренер «Зенита». — Начали не совсем уверенно, позволив сопернику провести две-три опасные контратаки. Впоследствии играли нормально, хотя и не лучшая игра наша. Даже забили в меньшинстве, но переломный момент был, когда мы сами организовали гол в свои ворота. После этого приходилось рисковать, у соперника появились свободные зоны. К сожалению, пропустили второй мяч, а сами не смогли забить. Поражения случаются у всех, но ничего хорошего в этом нет.

— Вы вернулись к схеме с четырьмя защитниками. Это связано с травмой Клаудиньо или с чем-то еще? Если да, то с чем?

— Связано с травмой Клаудиньо. Игрока, который понимает правильно позицию в этой схеме, у нас не хватает. Поэтому мы дали возможность сыграть паре нападающих. Сердар набрал форму, решили сыграть в четыре защитника.

— Был ли другой вариант без Клаудиньо, но с Барриосом в центре обороны?

— Мы рассматривали разные варианты. Но ситуация с двумя форвардами и Малкомом под ними — не оптимальная. Выбрать другую схему, например 5−3−2, с Малкомом сложно. Моменты, которые мы получали в четверке, были из-за невнимательности. Здесь дело не в схеме.

— Крицюк виноват в первом пропущенном мяче?

— Мы разберемся. Если вратарь играет на выходе и кричит «я», то защитник должен уступать, естественно. Не уступил Чистяков, значит, не услышал. В любом случае это случилось. По игре на выходе Стас пытается помогать команде. Не всегда получается безупречно, но в этом эпизоде надо понять.

— Только на 75-й минуте сделали первые замены. Не было ли мысли сделать их раньше?

— Были. Но до курьезного момента с пропущенным мячом никакой остроты у наших ворот не было. Игроки справлялись с теми функциями, которые должны были выполнять.

— На ваш взгляд, верно ли удалили Азмуна?

— Вряд ли Сердар помешал вратарю отбить мяч. Когда произошел контакт, мяч уже катился в пустые ворота. Что касается судей… О них и так столько много говорится. Давайте так — или хорошо, или ничего. Пусть другие разбираются — те, кто уполномочен.

— Гол при удалении Азмуна должны были засчитать?

— Сердар не мешал вратарю сыграть в том моменте. В момент контакта мяч уже закатывался в ворота. Если и нарушение, то это несчастный случай. Сердар уходил от столкновения — контакт если и был, то минимальный. Он, наоборот, ногу убирал.

— Не считаете ли, что подобный результат должен прекратить все домыслы относительно отношений «Зенита» и «Сочи»? Как вы относитесь к разговорам о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»?

— Люди, которые говорят так, не хотят ничего ни понимать и ни слышать. Мне без разницы, что считают такие люди.

Владимир Федотов: «Чистая красная карточка»

— Хочу поздравить команду с победой, есть еще порох в пороховницах, — начал главный тренер «Сочи». — После двух неудачных матчей мы сумели собраться. Проявили и мастерство, и выдержку, и хладнокровие. Было непросто на поле «Зенита». Соперники имели моменты, подходы, но не скажу, что было настолько остро. Мы тоже в быстрых атаках имели неплохие шансы открыть счет.

В конце первого тайма расслабились, пропустили быструю атаку, со штрафного пропустили. Во втором тайме мы воспользовались численным преимуществом, удалось забить два мяча, но надо отдать должное «Зениту». Соперники не раз были близки к голу. А ключевой момент игры — попадание Дзюбы в штангу, вскоре мы сравняли счет.

— Вы ожидали, что «Зенит» вернется к схеме с четырьмя защитниками? Или готовились к трем?

— Мы готовились и к трем. Естественно, проштудировали наши предыдущие матчи с ними. Были готовы и к двум центральным защитникам.

— Каков был план на игру?

— План не совсем удавался, хотя мы проводили ответные атаки. Хотели больше владеть мячом и заставить соперника перемещаться в некоторых эпизодах. Но спешка подводила, мы легко теряли мяч. В большинстве мы пропустили, скорректировали игру, сделали тройную замену. Два инсайда очень хорошо добавили агрессии. Нам удалось забить.

— Справедливо ли удаление Азмуна?

— Как зашли в раздевалку, сразу посмотрели повтор. На мой взгляд, чистая красная карточка. Сперва судья показал желтую, посмотрел повтор. Азмун не имел злого умысла, хотел сыграть в мяч, но до мяча не дотянулся и попал нашему голкиперу в бок открытыми шипами. Ни у кого вопрос не возникнет по поводу цвета карточки.