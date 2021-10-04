Полоз прибил «Локо» на 88-й — это четвертый гол бывшей команде. Есть первая победа «Ростова» с августа

Матч «Локомотива» и «Ростова» мог вернуть Юрия Семина в Черкизово на 90 минут, но тренер ушел в отставку еще перед прошлым туром, поэтому отдуваться пришлось человеку, для которого «Локо» тоже родной клуб — речь о Дмитрии Полозе.

Но давайте по порядку. «Локомотив» с тройкой нападения Керк-Анджорин-Камано начал резво и быстро открыл счет. На 10-й минуте Керк вырезал подачу в голову Константина Марадишвили…

… А потом поучаствовал в голе «Ростова». Встал на пути мяча, выбитого из ворот Тикнизяном.

И «Локо», и «Ростов» насоздавали достаточно моментов, но в итоге все решилось в конце матча. Дмитрий Полоз классно обыгрался с Гиговичем, швед выдал изящную передачу — есть победный!

Благодаря этому «Ростов» победил впервые с 22 августа. За важный гол Полоз был признан «Матч ТВ» лучшим игроком матча. Забавно, что «Локо» для Дмитрия — один из любимых соперников.

Родному клубу Полоз забил уже четвертый мяч — чаще отличается только во встречах с «Динамо» (6 голов). Самое время вспомнить, что во времена Ольги Смородской в 2012 году с нападающим не продлили контракт — и он ушел свободным агентом в «Ростов».

«Потому что вступил в силу регламент, по которому, если не предлагаешь соглашение больше прежнего, игроки имеют право уйти, — объясняла бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская. — А мы давали, сколько могли. Оздоева отдали в платную аренду в “Рубин”, куда он хотел».

А чуть позже добавляла.

«Я не могла пойти на их условия. Поверьте, ни о чем не жалею. Они сейчас приносят пользу “Ростову”. Если вырастут в больших футболистов, возможно, их приобретем. Но не факт…».

И еще одна цитата.

«Когда так сложно начинают себя вести молодые игроки, я не верю в то, что им удастся очень хорошо реализоваться. Несмотря на это, желаю им удачи».

Версия Дмитрия: «Не в деньгах дело, я в “Ростов” ушел на такие же условия. Заканчивался контракт, и не было конкретики. Ольга Смородская вообще никогда со мной не разговаривала, хотя я тренировался с основой. В итоге в последний момент предложили остаться на тех же условиях. Смысла не видел, так как была постоянная чехарда с тренерами и на меня никто особо внимания не обращал. А в “Ростове” сказали, что рассчитывают на меня, поэтому долго не сомневался».

Для «Локомотива» это поражение стало первым в чемпионате России в этом сезоне. Не самая простая неделя для Марко Николича: ничья с «Химками», жесткое поражение от «Лацио» и теперь 1:2 дома от «Ростова», который не побеждал больше месяца.