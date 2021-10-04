Николич покинет пост главного тренера «Локомотива» в ближайшие несколько дней
Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что Марко Николич скоро покинет пост главного тренера «Локомотива».
Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что Марко Николич скоро покинет пост главного тренера «Локомотива».
«Сегодня у Марко состоится встреча с руководством “Локомотива” и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент “Локомотива” во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», — написал Арустамян.
В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.
Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.