Николич покинет пост главного тренера «Локомотива» в ближайшие несколько дней

Полоз прибил «Локо» на 88-й — это четвертый гол бывшей команде. Есть первая победа «Ростова» с августа

«Сегодня у Марко состоится встреча с руководством “Локомотива” и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент “Локомотива” во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», — написал Арустамян.