Глава российского футбольного чемпионата обсудил с клубами свой уход

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин обсудил с руководителями нескольких клубов чемпионата свой уход с поста главы РПЛ. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник в руководстве лиги и два собеседника из клубов национального первенства.

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Собеседники «РБК Спорт» допустили уход и исполнительного директора Сергея Чабана. На позицию и.о. главы лиги рассматриваются два кандидата.

«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию», — сказал источник в руководстве РПЛ.

Два источника РБК в лиге сказали, что собрание клубов РПЛ назначено на 5 октября и на нем будет обсуждаться будущее руководства лиги.

Два собеседника «РБК Спорт» из клубов РПЛ рассказали, что Прядкин советовался с ними по поводу своего будущего. «Он уточнял позиции клубов относительно своего ухода и допускал свою отставку по собственному желанию», — уточнил один из собеседников.

Собеседники «РБК Спорт» в руководстве РФС и два источника в правлении РПЛ рассказали, что существуют два основных сценария ухода главы РПЛ.

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"По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию и на три месяца назначается и.о.

По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства", — уточнил источник в правлении РПЛ.

На этой неделе издание «РБК Спорт» сообщило, что Прядкин может покинуть свой пост из-за возможного вотума недоверия со стороны клубов. Вероятный уход связывают с тем, что клубы недовольны работой Прядкина, «который часто самоустранялся при решении важных и оперативных вопросов».

Уточнялось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов премьер-лиги: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»). Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги собеседники издания называли Ашота Хачатурянца, главу судейского комитета РПЛ.

Два источника «РБК Спорт» в правлении РПЛ рассказали, что Пивоваров и Сайманов отказались от должности. «Основными кандидатами на пост исполняющего обязанности президента РПЛ являются Бабаев и Газизов. После трех месяцев должны пройти досрочные выборы президента лиги. На них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов РПЛ», — уточнил один из источников в правлении РПЛ.

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Еще один источник в РФС подтвердил эту информацию и добавил, что Хачатурянц может стать временным президентом — до окончания мандата в 2025 году: «Его авторитет может помочь лиге заработать эффективнее и найти взаимопонимание по многим вопросам, в частности по проведению реформы чемпионата».

«РБК Спорт» обратился в пресс-службу РПЛ с просьбой прокомментировать потенциальный уход Прядкина с поста главы лиги.