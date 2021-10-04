Николич и руководство «Локомотива» договорились о расторжении контракта

По информации «СЭ», cпециалист и руководство компании договорились о разрыве контракта с компенсацией. В данный момент идет оформление нужных бумаг. Ожидается, что сумма компенсации составит порядка 3 миллионов евро.

3 октября в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.