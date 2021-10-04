Николича выпирают из «Локомотива». Жуткая несправедливость

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За последние 2,5 недели у «Локомотива» три ничьи и два поражения. Аномалия началась первом матче Лиги Европы с «Марселем». Потом по одному очку с «Уралом» и «Химками» и два матча с нулем — против «Лацио» и «Ростова». В руководстве клуба назвали эту серию громким словом «кризис». А решить его можно только путём смены главного тренера. По информации «Чемпионата», Марко Николича в скором времени могут уволить, а на его место претендует Доменико Тедеско и ещё один опытный тренер с Германии, а именно Роберт Клаус.

Всё, что происходит сейчас в «Локо» — жуткая несправедливость по отношению к Николичу. Вы удивитесь, но краткосрочный кризис практически повторил все неудачи «Локо» с начала года. До 16 сентября у команды было четыре ничьи и два поражения в официальных матчах. В этом году они до последнего боролись за зону Лиги чемпионов, взяли Кубок и начали сезон в лидерах. Но этого на совещаниях в РЖД никто, конечно, не вспомнит. Кризис не может наступить, когда большие деньги выделены. Значит, кто-то должен ответить.

Никто не послушает и Николича. Хотя после поражения от «Ростова» он честно обозначил все проблемы. Хотя мог обиженно закрыться в скорлупе и говорить о глобальной несправедливости, судействе и искать внешних врагов. Марко не такой. За всё время работы он отвечает только за себя и дистанцируется от всех закулисных войн. Он честно сказал, что несмотря на большой состав у команды серьёзные проблемы с травмированными. Вылетел весь центр обороны — Мурило, Едвай, Магкеев, Пабло играет через боль и точно не в лучшей форме, а вместе с ним выходит опорный полузащитник Дмитрий Баринов. Ещё минус Рыбус. Давно лечится Миранчук. Конечно, всегда есть альтернатива. Но почти все новички с «Локо» чуть больше месяца. Николич сразу вкинул их в состав, но они ещё адаптируются.

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Ещё проблема сентября — снижение эффективности лидеров. Фёдор Смолов, видимо, так вдохновлён возвращением в сборную и отказом Артёма Дзюбы, что перестал забивать. Другим это делать сложно. Камано в последние две недели почти не тренировался, так как тоже имеет проблемы со здоровьем. Керк и Анджорин пока не готовы к роли ведущих игроков. Сдал даже Рифат Жемалетдинов. Поэтому всё сломалось.

И в любом здоровом клубе тренеру дали бы время, чтобы исправить ситуацию. Даже в «Спартаке» его предоставили Руи Витории. Но в «Локо» слишком давно ждали повода убрать Николича и поставить тренера, которому близка новая концепция по превращению клуба в бизнес-проект. С гражданством Германии и близкими отношениями с Ральфом Рангником.

Поэтому ждать никто не будет. И тренера уберут уже сейчас. Интересно, что уйдёт он практически, как Сёмин, на место которого приходил. Вот увидите, даже риторика будет похожей: не подходит под новый проект, слишком разные взгляды и так далее. По сути, тренера выпирают из «Локомотива».

Хотя жаль. Николич ещё мог дать много хорошего команде и РПЛ в целом.