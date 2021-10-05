У Георгия Джикии выявлены два гена ожирения

«Аппетит у меня хороший. Покушать очень люблю. Режим? Бывает, что нарушаю. Разговоры о том, что футболисты не должны ходить в рестораны, ничего не пить, с друзьями не встречаться — это выдумки диванных экспертов. Фастфуд? Тоже могу поесть.



Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже готовится к игре. На следующий день команда собирается на завтраке — все выспались, всё хорошо. А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить всё быстро в организме», — сказал Джикия.