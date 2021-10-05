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08:25 (мск), источник: Газета.Ру

Пресс-служба «Спартака»: даже «Барселона» упала не так сильно, как все эти соцсети

Пресс-служба «Спартака» в Twitter иронично подшутила над «Барселоной», сравнив ее неудовлетворительные результаты со сбоем в работе ряда социальных сетей.

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Источник: Reuters

«Даже “Барселона” упала не так сильно, как все эти соцсети», — говорится в сообщении англоязычного твиттера клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Также сообщалось о проблемах в работе почтового сервиса Gmail.

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