Пресс-служба «Спартака»: даже «Барселона» упала не так сильно, как все эти соцсети
Пресс-служба «Спартака» в Twitter иронично подшутила над «Барселоной», сравнив ее неудовлетворительные результаты со сбоем в работе ряда социальных сетей.
Пресс-служба «Спартака» в Twitter иронично подшутила над «Барселоной», сравнив ее неудовлетворительные результаты со сбоем в работе ряда социальных сетей.
«Даже “Барселона” упала не так сильно, как все эти соцсети», — говорится в сообщении англоязычного твиттера клуба.
Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Также сообщалось о проблемах в работе почтового сервиса Gmail.