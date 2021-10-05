Претендентам на право показа российского футбола выставят порог в 4 млрд рублей

Клубы и руководители Российской премьер-лиги (РПЛ) во вторник, 5 октября, обсудят принципы проведения тендера на реализацию медиаправ. За телеправа планируют побороться рекордное число участников — «Матч ТВ», Яндекс, Start и Okko. Ранее «РБК Спорт» сообщал, что «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 млрд рублей.

С 2014 года телеправами на показ РПЛ владеет «Матч ТВ». Нынешний сезон станет последним по действующему пятилетнему соглашению, согласно которому РПЛ получает 1,7 млрд руб в год. Согласно проекту регламента по проведению тендера, с которым ознакомился «РБК Спорт», новый обладатель медиаправ должен определиться до 7 ноября. В документе отмечается, что расходы на контент и VAR (систему видеоповторов) должен взять на себя вещатель. Подлинность документа подтвердили «РБК Спорт» два источника в правлении лиги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc5244baf2b86092ce7a" data-vnd="bc5244baf2b86092ce7a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc5244baf2b86092ce7a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Какая формула отбора

РПЛ, как следует из документа, выбрала формулу оценки предложения. Она складывается из трех значений, которые в сумме могут составить максимум 100 баллов:

оценка финансовых условий (максимально 80 баллов);

оценка качества производства контента (максимально 10 баллов);

оценка маркетинговой стратегии (максимально 10 баллов).

Компания, предложившая наибольшую сумму за права, получит 80 баллов. Лучшие предложения по оставшимся двум параметрам, которые оцениваются по 10 баллов, будут определять эксперты по соответствующим областям. Соблюдение критериев будет гарантировано внешним аудитором (его название не афишируется).

Критерии оценки качества производства сигнала

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Предполагается, что участникам будет предоставлено техническое задание по производству трансляций с перечнем необходимых требований. Участник имеет право предложить более высокие стандарты трансляции. Превышение будет оценено по 10-балльной шкале по следующим параметрам:

Нацеленность участника на повышение качества производства сигнала и трансляций (в том числе оценка планов по внедрению более продвинутой статистической аналитики) («Концепция»); Подход к категоризации матчей («Категории матчей»); Количество и качество задействованного оборудования в той или иной категории («Оснащение»); Концепция плана трансляции матчей той или иной категории («Верстка»).

Критерии оценки маркетинговой стратегии

Текущие аудиторные показатели ТВ-канала и онлайн-площадок, на которых планируется показ матчей (в том числе рейтинги/доли для ТВ и подписчики/DAU и MAU1 (метрикики посещаемости) для онлайн-площадок). Срез социально-демографической структуры аудитории по площадкам;

Прогнозируемый маркетинговый бюджет (в детализации по сезонам контракта). Описание маркетинговых инструментов и предложений, направленных на повышение аудитории трансляций;

KPI по аудитории трансляций на ТВ (рейтинг/доля) — средние значения за каждый сезон контракта;

KPI по числу платящих подписчиков — прогнозируемые показатели на конец каждого из сезонов, включенных в контракт;

Предложения по защите медиа-прав от «пиратского» распространения.

Как определят победителя

Предварительный квалификационный отбор: с 1 по 17 октября.

Первый раунд: с 18 по 31 октября.

Второй раунд: с 1 по 7 ноября.

Все участники должны пройти квалификационный отбор. В документе говорится о двух раундах тендера, однако обладатель прав может определиться по итогам первого раунда в случае отрыва лидера в 20 баллов и более. При этом результат по каждому качественному критерию должен составить не меньше 7 баллов из 10.

Лига предлагает установить минимальный порог для участия в тендере в размере 4 млрд рублей без учета затрат на контент и VAR.

Составители документа обращают внимание, что во втором раунде существует вероятность перевеса качественного критерия над ценовым предложением. При этом РПЛ оставляет за собой право отказать такому победителю в заключении контракта, если предложение не будет превышать минимальных 4 млрд руб. Лига обращает внимание на необходимость банковских гарантий со стороны победителя тендера.