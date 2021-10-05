Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.10
Хетафе
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Вильярреал
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
3.10
Арминия
Байер
04
Футбол. Зарубежный
3.10
Аталанта
Милан
23
Футбол. Зарубежный
3.10
Сент-Этьен
Лион
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Гранада
Севилья
10
Все события
Фоторепортажи
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
14:09 (мск), источник: Московский комсомолец

Болельщик «Спартака», задержанный на матче с «Ахматом», получил 10 суток ареста

Как стало известно «МК», болельщик «Спартака», задержанный на матче 10 тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак», арестован на 10 суток.

Спартак
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На состоявшемся 4 октября в Грозном заседании суда москвич Кравченко Евгений Алексеевич был осужден по статье 20.1 КоАП РФ и получил 10 суток ареста. Данная статья не предусматривает запрет на посещение публичных спортивных мероприятий. Отбывать наказание он будет в столице Чечни.

"

"

Напомним, что 3 октября в социальных сетях появилась информация о задержании на матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном двух болельщиков московской команды. Как позднее стало известно, задержан был только одни из них. Как сообщил РИА «Новости» директор по безопасности и работе с болельщиками Лиги Александр Мейтин, согласно собранной после инцидента информации задержанный находился в неадекватном состоянии, нецензурно ругался, оскорблял людей на национальной почве. По факту нарушения был составлен протокол, ставший основанием для вынесения приговора в суде.

Читайте также
Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
 Песков рассказал, как Путин проведет день рождения
Опубликовано видео ареста Саакашвили в Грузии: допивал напоследок
И.о. президента РПЛ заявил об отмене тендера на телеправа
Агент Николича: Марко точно покидает «Локомотив»
Аверины проиграли в упражнениях с лентой на турнире в Москве
Испания отомстит Италии за Евро: Топ ставок дня
Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Николич
Прядкин после ухода с поста президента РПЛ получит 12 млн рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь