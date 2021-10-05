Президент Российской премьер-лиги объявил об отставке

Прядкин возглавлял РПЛ с 14 ноября 2007 года. Он стал первым президентом лиги, не имевшим прямого отношения к какому-либо из клубов — до этого на этот пост выбирались руководители команд сроком на один год. Осенью 2010 года клубы переизбрали Прядкина президентом организации на новый срок, увеличив продолжительность его мандата до пяти лет. После этого он дважды переизбирался в качестве руководителя лиги.