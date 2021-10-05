Президент Российской премьер-лиги объявил об отставке
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объявил об уходе с поста. Об этом сообщили два источника «РБК Спорт», не связанные друг с другом.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объявил об уходе с поста. Об этом сообщили два источника «РБК Спорт», не связанные друг с другом.
Во вторник в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ.
О возможном уходе Прядкина накануне сообщал «РБК Спорт». Источники отмечали, что основными кандидатами на пост исполняющего обязанности президента РПЛ являются генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
По истечении трех месяцев должны пройти выборы нового главы РПЛ, в них ожидается участие главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов.
Прядкин возглавлял РПЛ с 14 ноября 2007 года. Он стал первым президентом лиги, не имевшим прямого отношения к какому-либо из клубов — до этого на этот пост выбирались руководители команд сроком на один год. Осенью 2010 года клубы переизбрали Прядкина президентом организации на новый срок, увеличив продолжительность его мандата до пяти лет. После этого он дважды переизбирался в качестве руководителя лиги.