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13:17 (мск), источник: РБК

Премьер-лигу возглавил бывший советник Грефа и экс-сотрудник ФСБ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили два источника «РБК Спорт», не связанные друг с другом.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее о своей отставке объявил глава РПЛ Сергей Прядкин. Хачатурянц покинет должность главы судейского комитета РФС. Во вторник в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ.

О возможном уходе Прядкина накануне сообщал «РБК Спорт». Отмечалось, что по истечении трех месяцев должны пройти выборы нового главы РПЛ, в них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов.

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Хачатурянцу 53 года, он возглавил судейский комитет РФС в ноябре 2019 года, сменив на этом посту Николая Левникова. Ранее он занимал должность главы департамента инвестиционной политики Минэкономразвития, был советником Германа Грефа (когда он возглавлял это ведомство), входил в совет директоров «НК “РуссНефть”. Также он был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества “Динамо”, возглавлял “Евроцемент груп”. С 2004 по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы “Государственная граница РФ” ФСБ России.

Прядкин возглавлял РПЛ с 14 ноября 2007 года. Он стал первым президентом лиги, не имевшим прямого отношения к какому-либо из клубов — до этого на этот пост выбирались руководители команд сроком на один год. Осенью 2010 года клубы переизбрали Прядкина президентом организации на новый срок, увеличив продолжительность его мандата до пяти лет. После этого он дважды переизбирался в качестве руководителя лиги.

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