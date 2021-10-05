Премьер-лигу возглавил бывший советник Грефа и экс-сотрудник ФСБ

Ранее о своей отставке объявил глава РПЛ Сергей Прядкин. Хачатурянц покинет должность главы судейского комитета РФС. Во вторник в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ.

О возможном уходе Прядкина накануне сообщал «РБК Спорт». Отмечалось, что по истечении трех месяцев должны пройти выборы нового главы РПЛ, в них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов.

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Хачатурянцу 53 года, он возглавил судейский комитет РФС в ноябре 2019 года, сменив на этом посту Николая Левникова. Ранее он занимал должность главы департамента инвестиционной политики Минэкономразвития, был советником Германа Грефа (когда он возглавлял это ведомство), входил в совет директоров «НК “РуссНефть”. Также он был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества “Динамо”, возглавлял “Евроцемент груп”. С 2004 по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы “Государственная граница РФ” ФСБ России.