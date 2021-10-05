В Болгарии сообщили об интересе «Лудогорца» к Николичу

Как сообщает болгарское издание «Тема Спорт», сербский специалист входит в число двух или трех кандидатов на то, чтобы возглавить клуб из Разграда. Ранее пост главного тренера «Лудогорца» покинул литовец Вальдас Дамбраускас.

В понедельник инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшее время Николич уйдет из «Локомотива». После 10 туров железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на 6 очков.