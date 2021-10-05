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14:00 (мск), источник: Sport24

В Болгарии сообщили об интересе «Лудогорца» к Николичу

«Лудогорец» рассматривает возможность приглашения главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Лудогорец
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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает болгарское издание «Тема Спорт», сербский специалист входит в число двух или трех кандидатов на то, чтобы возглавить клуб из Разграда. Ранее пост главного тренера «Лудогорца» покинул литовец Вальдас Дамбраускас.

В понедельник инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшее время Николич уйдет из «Локомотива». После 10 туров железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на 6 очков.

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