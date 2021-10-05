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13:24 (мск), источник: Sports.Ru

РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей — зарплату за 2 года. Хачатурянц будет работать бесплатно

Российская Премьер-лига выплатит Сергею Прядкину, который сегодня объявил о своем уходе, зарплату за два года.

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Источник: РИА "Новости"
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Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, он получит 12 миллионов рублей.

По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, назначенный на пост и. о. главы лиги Ашот Хачатурянц откажется от зарплаты на эти два года, если выиграет выборы нового президента.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. Функционер был переизбран на новый срок в марте прошлого года.

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