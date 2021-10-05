РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей — зарплату за 2 года. Хачатурянц будет работать бесплатно

Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, он получит 12 миллионов рублей.

По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, назначенный на пост и. о. главы лиги Ашот Хачатурянц откажется от зарплаты на эти два года, если выиграет выборы нового президента.