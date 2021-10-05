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15:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат Дмитрия Хохлова назвала дату следующего судебного заседания по делу с «Фейсбуком»

Анна Варганова, адвокат тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова, сообщила, когда состоится следующее судебное заседание по делу с американской компанией «Фейсбук».

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, тренер подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определённые действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

«Решение иностранных судов признаётся на территории США. Единственное, что необходимо — соблюсти при этом процесс. Всё приходится передавать в Америку, поскольку в России нет официального представительства “Фейсбука”. Решение по существу принимает наш суд.

Людей, зарегистрированных на «Фейсбуке» с фамилией Хохлов, много, но когда кто-то пишет его фамилию и прикрепляет фотографию, пользователя блокируют. Дмитрию Хохлову это неприятно. Видимо, «Фейсбуку» не понравилась фамилия Дмитрия, потому что она похожа на шуточное названия «украинца». Это могут быть какие-то алгоритмы, но их тоже прописывает «Фейсбук», несёт за них ответственность. Не изучали международную практику и не уверены, что подобные судебные процессы вообще были.

Мы просим обязать «Фейсбук» не совершать действия в виде блокировки и просим возместить моральный ущерб. У Дмитрия известное имя, он публичный человек и заинтересован в упоминании своего имени. Мы оценили сумму морального ущерба в 150 миллионов рублей. Если «Фейсбук» будет уведомлён надлежащим образом, то заседание может и состояться, у нас возможно заочное решение без присутствия ответчика«, — передаёт слова Варгановой корреспондент “Чемпионата” Валентина Сивкович.

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