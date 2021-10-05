Хачатурянц: предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера на телеправа РПЛ не будет

«Предложение “Матч ТВ” выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости Лиги», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.