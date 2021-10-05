Промес пропустит 3 недели из-за травмы боковой связки колена
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выбыл из строя на три недели.
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выбыл из строя на три недели.
29-летний хавбек прошел углубленное медицинское обследование, по итогам которого у него было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава.
Травму нидерландец получил в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0). Он был заменен на 78-й минуте.
В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» шесть матчей в РПЛ и забил два мяча.