«Локомотив» расторг контракт с Николичем

«Футбольный клуб “Локомотив” и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК “Локомотив” благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», — говорится в сообщении на сайте клуба.

42-летний серб покинул команду после серии из пяти матчей без побед — 3 ничьих и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что компенсация за разрыв контракта с Николичем составит 3 миллиона евро. Возглавить железнодорожников теперь может немецкий специалист — экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско или 36-летний Роберт Клаус из «Нюрнберга».