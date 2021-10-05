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15:51 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» расторг контракт с Николичем

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич покинул свой пост.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

«Футбольный клуб “Локомотив” и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК “Локомотив” благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», — говорится в сообщении на сайте клуба.

42-летний серб покинул команду после серии из пяти матчей без побед — 3 ничьих и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что компенсация за разрыв контракта с Николичем составит 3 миллиона евро. Возглавить железнодорожников теперь может немецкий специалист — экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско или 36-летний Роберт Клаус из «Нюрнберга».

Марко тренировал «Локо» с 2020 года — он пришел на смену Юрию Семину. За это время московская команда занимала второе и третье места в РПЛ и выиграла Кубок России.

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