«Локомотив» расторг контракт с Николичем
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич покинул свой пост.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич покинул свой пост.
«Футбольный клуб “Локомотив” и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК “Локомотив” благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Ранее сообщалось, что компенсация за разрыв контракта с Николичем составит 3 миллиона евро. Возглавить железнодорожников теперь может немецкий специалист — экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско или 36-летний Роберт Клаус из «Нюрнберга».
Марко тренировал «Локо» с 2020 года — он пришел на смену Юрию Семину. За это время московская команда занимала второе и третье места в РПЛ и выиграла Кубок России.