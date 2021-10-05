Прядкин ушел. Лига получит $ 100 миллионов от «Матч ТВ». Подробности собрания клубов РПЛ

В офисе РПЛ завершилось общее собрание клубов, на котором Сергей Прядкин покинул пост президента лиги. Исполняющим обязанности назначен Ашот Хачатурянц. После заседания он рассказал о потенциальном совмещении постов в РПЛ и судейском комитете РФС, а также разъяснил ситуацию с телеправами на показ матчей премьер-лиги.

— Расскажите, как вас назначили исполняющим обязанности президента лиги?

— Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги. Сергей Геннадьевич сам подал в отставку. Никакого недоверия не было.

— Почему он принял такое решение?

— Меня не было на этой части заседания.

Сергей Геннадьевич Прядкин | Источник: РИА "Новости"

— Будете ли вы теперь совмещать две должности?

— Для меня это был один из самых важных вопросов, который я поставил перед коллегами. Сейчас юридически проверяется, возможно ли совмещение. Все те реформы, которые были начаты, будут доведены до конца.

— Выросли ли цены медиаправ на РПЛ?

— Значительно выросли. Руководитель рабочей группы, который проводил переговоры, даст комментарий. Тендера не будет.

— Правильно ли это?

— На этот вопрос ответит руководитель группы, который проводил переговоры. Конкурс как таковой не был объявлен, не были определены его условия. «Матч ТВ» значительно улучшил предложение, согласовал основные условия. Считаю это правильным.

Ашот Хачатурянц | Источник: РИА "Новости"

— Почему клубы отказались от других, возможно, более выгодных предложений потенциальных правообладателей? Происходило ли административное давление на клубы?

— Вы представляете себе ситуацию административного давления на все 16 клубов? Я не представляю.

— Вы сказали, что планируются некоторые изменения в РПЛ. Что это за изменения? Возможны ли реформы, которые предлагал Hypercube, или сегодня вопрос об этом не стоял?

— Как человек, который пришел из бизнеса, я понимаю, что самая большая ошибка — принимать решения без наличия достаточного количества информации. Возможно, я выйду с предложением улучшить структуру чемпионата. После детального изучения я выйду с определенной дорожной картой к клубам.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил: Прядкин сам объявил, что покидает РПЛ. И озвучил финансовые преимущества от нового контракта с «Матч ТВ».

— Как было принято решение об отставке Сергея Прядкина?

— Сергей Геннадьевич ушел добровольно. Он был президентом с 2008 года. Меняются обстоятельства, определенные требования. Год назад была иная ситуация. Только сегодня стало известно, что он покидает свой пост. Рады, что Ашот Рафаилович согласился пока возглавить лигу.

Роман Бабаев | Источник: РИА "Новости"

— Рассматривались ли другие кандидатуры?

— Некорректно об этом сейчас говорить.

— Хотят ли клубы, чтобы Хачатурянц и в дальнейшем был президентом?

— Естественно. Выборы президента состоятся 22 ноября.

— Почему было принято такое решение по медиаправам?

— Мы заказали анализ компании «Нильсон». Были определены максимальный и минимальный пороги цены на медиаправа. Мы превысили максимальную ожидаемую сумму прав. С учетом многолетнего партнерства с «Матч ТВ» мы посчитали правильным и единогласным принять предложение ГПМ. Цель, которая была поставлена, выполнена до проведения конкурса. РПЛ получит 100 миллионов долларов за сезон по контракту с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 миллионов долларов по новому четырехлетнему контракту. Мы не сидели сложа руки в течение месяца. И посчитали правильным, если выражаться простым языком, получить синицу в руках. Для нас важно обеспечение высокого качества трансляции для болельщиков. Также были важны условия рекламного времени. Мы пошли навстречу. Вопрос закрыт. Подчеркну, решение было принято единогласно.