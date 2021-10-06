«Спартак» потерял Промеса и Понсе. А когда в строй вернутся остальные лидеры?

«Спартак» находится в чёрно-белой реальности. Белая сторона — это позитив: три победы подряд, одна из них — сенсационная, над «Наполи». А чёрная — это проблемы, а точнее травмы. Из строя один за другим выбывают футболисты, среди которых и те, кто играет не последнюю роль в команде. Разбираемся в подробностях и сроках восстановления.

Квинси Промес, повредил колено в матче с «Ахматом»

От Промеса ждали, что в этом сезоне он окончательно вернёт былую форму и будет тащить «Спартак». Пока получается не очень (два гола в шести матчах РПЛ), но Квинси успел блеснуть в игре с «Наполи» — на его счету дубль. А затем был матч с «Ахматом», в котором полузащитник получил травму и был заменён.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUfiAugqKxq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснилось, Промесу диагностировали повреждение боковой связки колена. Ожидается, что на лечение уйдёт три недели. То есть в строй Квинси вернётся не раньше конца октября. А это значит, что он пропустит матчи с «Динамо» (16 октября), «Лестером» (20 октября) и, вполне вероятно, «Зенитом» (24 октября). Сильный удар по красно-белым.

Эсекьель Понсе, сломался в матче с «Наполи»

Тут ситуация ещё хуже. Незадолго до свистка на перерыв в матче с «Наполи» Понсе жёстко сфолил на защитнике Костасе Маноласе, но в итоге сам получил травму. Грек рухнул аргентинцу на колено, и второго пришлось менять.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUfLybyKd5Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUfLybyKd5Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUfLybyKd5Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В начале этой недели Эсекьель перенёс операцию (к счастью, успешно). «Спартак» не сможет рассчитывать на него три месяца. Соответственно, на поле форварда красно-белых мы увидим не раньше 2022 года. Зимний перерыв уйдёт на то, чтобы набрать форму.

Джордан Ларссон, получил повреждение на тренировке

Ларссон — вероятно, главное разочарование этого сезона. Ещё несколько месяцев назад он был одним из лучших бомбардиров РПЛ, а сейчас у него дикая статистика: восемь матчей, ноль голов. И тем не менее потеря Джордана по инерции воспринимается как серьёзная. Травма шведа совпала (или не совпала?) с победной серией «Спартака». Он получил повреждение на тренировке перед игрой с «Уфой» и пропустил матчи с «Наполи» и «Ахматом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTpXpreK_WR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTpXpreK_WR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTpXpreK_WR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как нам сообщили в «Спартаке», возвращение Ларссона ожидается в начале следующей недели. Следовательно, он сможет сыграть уже в матче с «Динамо». Главное для «Спартака», чтобы победная серия на этом не закончилась.

Роман Зобнин, повредил икроножную мышцу в матче с «Легией»

Ещё один игрок основного состава. Зобнин травмировался в первом матче «Спартака» в Лиге Европы. Красно-белые тогда проиграли дома «Легии» (0:1) и лишились одного из ключевых полузащитников — Романа пришлось менять уже в середине первого тайма.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTmWv1TCCFY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTmWv1TCCFY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTmWv1TCCFY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Врачи выявили у Зобнина повреждение икроножной мышцы. Из-за травмы он в том числе пропустил дерби с ЦСКА. Ожидалось, что на восстановление у футболиста уйдёт четыре недели. Так и получилось. В «Спартаке» ждут, что Роман вернётся в строй в начале следующей недели. К «Динамо» должен быть готов.

Николай Рассказов, выбыл из строя после матча с «Уфой»

Рассказова нещадно критикуют, но в этом сезоне он играет много. Защитник принял участие в матче с «Уфой» 25 сентября, а затем тихо выбыл из строя и пропустил встречи с «Наполи» и «Ахматом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUDoIpYsLtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUDoIpYsLtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUDoIpYsLtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Spartak Players (@spartak_players)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По всей видимости, повреждение оказалось несерьёзным. В «Спартаке» сообщили, что возвращение Рассказова состоится в начале следующей недели. Николай подъедет вместе с Ларссоном и Зобниным.

Остальные игроки

Возможно, вы не заметили, но в последних матчах отсутствовали ещё некоторые футболисты «Спартака». Например, Илья Кутепов простудился перед матчем с «Уфой». Защитник вернётся в строй на следующей неделе. Вместе с ним тренироваться начнёт Йоррит Хендрикс, который испытывал боли в груди.

А вот с возвращением Георгия Мелкадзе и Павла Маслова придётся повременить. Нападающий в этом сезоне сыграл лишь в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» и с тех пор восстанавливается от стрессового повреждения. Ожидалось, что он вернётся к концу сентября, но в «Спартаке» утверждают, что о его возвращении в общую группу пока рано говорить. Это же касается и Маслова. Правда, защитник, который был основным у Доменико Тедеско, в этом сезоне вообще не выходил на поле.