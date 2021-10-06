Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Малайзия
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Лига наций
7.10
Бельгия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Кипр
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Россия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Мальта
Словения
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» потерял Промеса и Понсе. А когда в строй вернутся остальные лидеры?

Сейчас у красно-белых девять травмированных футболистов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» находится в чёрно-белой реальности. Белая сторона — это позитив: три победы подряд, одна из них — сенсационная, над «Наполи». А чёрная — это проблемы, а точнее травмы. Из строя один за другим выбывают футболисты, среди которых и те, кто играет не последнюю роль в команде. Разбираемся в подробностях и сроках восстановления.

Квинси Промес, повредил колено в матче с «Ахматом»

От Промеса ждали, что в этом сезоне он окончательно вернёт былую форму и будет тащить «Спартак». Пока получается не очень (два гола в шести матчах РПЛ), но Квинси успел блеснуть в игре с «Наполи» — на его счету дубль. А затем был матч с «Ахматом», в котором полузащитник получил травму и был заменён.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснилось, Промесу диагностировали повреждение боковой связки колена. Ожидается, что на лечение уйдёт три недели. То есть в строй Квинси вернётся не раньше конца октября. А это значит, что он пропустит матчи с «Динамо» (16 октября), «Лестером» (20 октября) и, вполне вероятно, «Зенитом» (24 октября). Сильный удар по красно-белым.

Эсекьель Понсе, сломался в матче с «Наполи»

Тут ситуация ещё хуже. Незадолго до свистка на перерыв в матче с «Наполи» Понсе жёстко сфолил на защитнике Костасе Маноласе, но в итоге сам получил травму. Грек рухнул аргентинцу на колено, и второго пришлось менять.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В начале этой недели Эсекьель перенёс операцию (к счастью, успешно). «Спартак» не сможет рассчитывать на него три месяца. Соответственно, на поле форварда красно-белых мы увидим не раньше 2022 года. Зимний перерыв уйдёт на то, чтобы набрать форму.

Джордан Ларссон, получил повреждение на тренировке

Ларссон — вероятно, главное разочарование этого сезона. Ещё несколько месяцев назад он был одним из лучших бомбардиров РПЛ, а сейчас у него дикая статистика: восемь матчей, ноль голов. И тем не менее потеря Джордана по инерции воспринимается как серьёзная. Травма шведа совпала (или не совпала?) с победной серией «Спартака». Он получил повреждение на тренировке перед игрой с «Уфой» и пропустил матчи с «Наполи» и «Ахматом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как нам сообщили в «Спартаке», возвращение Ларссона ожидается в начале следующей недели. Следовательно, он сможет сыграть уже в матче с «Динамо». Главное для «Спартака», чтобы победная серия на этом не закончилась.

Роман Зобнин, повредил икроножную мышцу в матче с «Легией»

Ещё один игрок основного состава. Зобнин травмировался в первом матче «Спартака» в Лиге Европы. Красно-белые тогда проиграли дома «Легии» (0:1) и лишились одного из ключевых полузащитников — Романа пришлось менять уже в середине первого тайма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Врачи выявили у Зобнина повреждение икроножной мышцы. Из-за травмы он в том числе пропустил дерби с ЦСКА. Ожидалось, что на восстановление у футболиста уйдёт четыре недели. Так и получилось. В «Спартаке» ждут, что Роман вернётся в строй в начале следующей недели. К «Динамо» должен быть готов.

Николай Рассказов, выбыл из строя после матча с «Уфой»

Рассказова нещадно критикуют, но в этом сезоне он играет много. Защитник принял участие в матче с «Уфой» 25 сентября, а затем тихо выбыл из строя и пропустил встречи с «Наполи» и «Ахматом».

Во время загрузки произошла ошибка.

По всей видимости, повреждение оказалось несерьёзным. В «Спартаке» сообщили, что возвращение Рассказова состоится в начале следующей недели. Николай подъедет вместе с Ларссоном и Зобниным.

Остальные игроки

Возможно, вы не заметили, но в последних матчах отсутствовали ещё некоторые футболисты «Спартака». Например, Илья Кутепов простудился перед матчем с «Уфой». Защитник вернётся в строй на следующей неделе. Вместе с ним тренироваться начнёт Йоррит Хендрикс, который испытывал боли в груди.

А вот с возвращением Георгия Мелкадзе и Павла Маслова придётся повременить. Нападающий в этом сезоне сыграл лишь в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» и с тех пор восстанавливается от стрессового повреждения. Ожидалось, что он вернётся к концу сентября, но в «Спартаке» утверждают, что о его возвращении в общую группу пока рано говорить. Это же касается и Маслова. Правда, защитник, который был основным у Доменико Тедеско, в этом сезоне вообще не выходил на поле.

Михаил Рождественский

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Артем Дзюба: Евро подкосило меня, но сейчас я кайфую от футбола
Агент Миранчука прокомментировал слухи о его уходе из «Аталанты»
Решающие матчи Лиги наций: Испания попробует отомстить за Евро
«Политика вне спорта». Жамнов – о вызове Панарина на Олимпиаду
Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период»
«Флорида» и «Тампа» устроили 5 драк: досталось даже Василевскому
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь