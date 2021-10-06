Артем Дзюба: «Сейчас кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, не ощутил драйва»

«Матчи с “Ювентусом” и “Динамо”? У нас большой, насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы. [Если] проделать определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все.



Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с “Химками” я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, все пережили», — сказал Дзюба.