Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Малайзия
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Лига наций
7.10
Бельгия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Кипр
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Россия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Мальта
Словения
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
11:08 (мск), источник: Sports.Ru

Артем Дзюба: «Сейчас кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, не ощутил драйва»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020, где сборная России заняла последнее место в группе, и поделился ожиданиями от предстоящих игр.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Матчи с “Ювентусом” и “Динамо”? У нас большой, насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы. [Если] проделать определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с “Химками” я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, все пережили», — сказал Дзюба.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
«Спартак» потерял Промеса и Понсе. А когда вернутся остальные?
Агент Миранчука прокомментировал слухи о его уходе из «Аталанты»
Решающие матчи Лиги наций: Испания попробует отомстить за Евро
«Политика вне спорта». Жамнов – о вызове Панарина на Олимпиаду
Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период»
«Флорида» и «Тампа» устроили 5 драк: досталось даже Василевскому
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь