Экс-футболист «Зенита» Стариков: в Америке говорят: «Путин — красавчик! Всех держит там»

«Многие в Америке любят Путина. Говорят: “О, Путин — красавчик! Всех держит там”. Они восхищаются тем, как у него получается так долго власть удерживать. В США проходит четыре или восемь лет — и президента меняют, уже нет разницы, кто был — Трамп, Байден или Буш. А в России уже сколько лет одна фамилия — Путин. Американцы думают, что он, наверное, делает что-то правильное, раз на такое время остаётся.



К несменяемости власти в России отношусь спокойно. Я за Путина, никаких претензий к нему у меня нет. Понятно, есть нюансы, которые можно было бы исправить, но в целом я положительно к нему отношусь», — приводит слова Старикова Sport24.