Американский футболист рассказал, что его поразило в России

Стариков, который на правах аренды поиграл за несколько российских клубов, заявил, что в России больше всего был шокирован хамством и злостью людей.

«Захожу как-то в супермаркет. Еще не знаю, как там все устроено, и спрашиваю: “Где можно найти молоко?” А женщина-продавец мне на это жестко отвечает: “Это не мой отдел. Иди отсюда. Находи кого хочешь, только меня не трогай”. Люди в Америке стараются сделать все ради клиента. Даже если в это время заняты чем-то другим, например, продукты раскладывают. Отложат дела и помогут в любом случае. А в России такое чувство, как будто ты у них просишь одолжения. С тобой как-то агрессивно общаются», — рассказал 32-летний спортсмен.

Футболист также вспомнил и стереотипы, которые популярны в США, когда речь заходит о России.

«Самые популярные вопросы американцев: в России постоянно холодно и снег? Там все пьют водку и борются с медведями? Правда, что в России везде медведи? Они прям серьезно спрашивают. Думают, что реально в России все пьют водку и без нее не могут: выпил и пошел по делам. Для американцев русские ассоциируются с холодом, водкой и медведями», — отметил Стариков.