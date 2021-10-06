Тедеско может стать главным тренером бельгийского «Стандарда»

По информации источника, Тедеско рассматривается руководством клуба в качестве замены Мбайе Лейе, который был уволен с должности главного тренера команды пару дней назад.

Ранее стало известно, что в услугах Тедеско заинтересованы немецкие «Герта» и «Айнтрахт». Клуб «Шальке-04», который ранее возглавлял Тедеско, не рассматривает возвращение 36-летнего специалиста на пост главного тренера команды.