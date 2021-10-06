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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско может стать главным тренером бельгийского «Стандарда»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард», сообщает Le Soir.

Стандард Л
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Тедеско рассматривается руководством клуба в качестве замены Мбайе Лейе, который был уволен с должности главного тренера команды пару дней назад.

Ранее стало известно, что в услугах Тедеско заинтересованы немецкие «Герта» и «Айнтрахт». Клуб «Шальке-04», который ранее возглавлял Тедеско, не рассматривает возвращение 36-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

Напомним, 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с российскими болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.

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