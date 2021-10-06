Тедеско может стать главным тренером бельгийского «Стандарда»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард», сообщает Le Soir.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард», сообщает Le Soir.
По информации источника, Тедеско рассматривается руководством клуба в качестве замены Мбайе Лейе, который был уволен с должности главного тренера команды пару дней назад.
Ранее стало известно, что в услугах Тедеско заинтересованы немецкие «Герта» и «Айнтрахт». Клуб «Шальке-04», который ранее возглавлял Тедеско, не рассматривает возвращение 36-летнего специалиста на пост главного тренера команды.
Напомним, 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с российскими болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.