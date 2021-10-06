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16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Николича: новое руководство «Локомотива» хотело, чтобы Марко ушёл

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рассказал о причинах отставки специалиста.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост», — цитирует Йоксимовича Metaratings.

5 октября «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

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Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Он — креатура технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

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