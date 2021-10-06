РФС объявил о назначении финна Хютии на пост заместителя главы департамента судейства РФС
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении финна Йоуни Хютии на пост заместителя главы департамента судейства.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении финна Йоуни Хютии на пост заместителя главы департамента судейства.
В обязанности Хютии войдут обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование.
Хютия начал судейскую карьеру в 1992 году, с 1997 по 2009 год он был арбитром категории ФИФА. Последние 4 года специалист занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.
23 сентября стало известно, что новым главой департамента судейства РФС стал португалец Витор Перейра, который заменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи.