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09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Оставят ли «Зенит» без Азмуна перед «Спартаком»? Форварду грозит бан на несколько матчей

Сегодня вопрос о дисквалификации рассмотрят на заседании КДК.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» не только потерял очки в игре с «Сочи» (1:2), но и, вероятно, лишился одного из основных нападающих. В конце первого тайма Сердар Азмун «потрогал» шипами грудь Сослана Джанаева, а видеоассистенты порекомендовали Павлу Шадыханову посмотреть повтор. В итоге судья изменил решение и вместо жёлтой показал нападающему красную карточку.

Сердар точно не ожидал такого. И полетел к арбитру за объяснениями. Хорошо ещё, что рядом оказались партнёры, которые его остановили. Семак возмущался этим решением уже после матча.

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«Вряд ли Сердар помешал вратарю в моменте с голом. Когда случился контакт, мяч уже катился в ворота. Про судей в нашем чемпионате говорят так много, давайте будем или хорошее, или ничего. Пусть с этой ситуацией разбираются те, кто уполномочен это делать», — отметил тренер.

Вероятно, одной красной карточкой дело не ограничится. КДК РФС сообщил, что рассмотрит дело иранского форварда с точки зрения части 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС. Этот пункт выглядит так: «Серьёзное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией до 3 (трёх) матчей».

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А теперь давайте вспомним эпизод: навес на Дзюбу, тот бьёт головой, и Азмун, развернувшись, вытягивает ногу, чтобы подправить мяч. Понимает, что не успевает и вписывается ногой во вратаря. На замедленном повторе видно, что иранец пытается в последний момент согнуть ногу, а не влетает прямой. То есть умышленной грубости явно нет. Арбитр решил, что это красная. А КДК РФС, вероятно, добавит к этому 1−2 матча.

Всё дело в том, что есть прецеденты. Совсем свежий — эпизод с Гильерме. Вратарь ошибся на выходе и тоже врезался ногой в соперника — прямая красная и два матча дисквалификации. Два года назад Эсекьель Понсе также без намеренной грубости влетел в Шунина — и это два матча.

Очевидно, что КДК РФС поведёт себя непоследовательно, если вдруг накажет Азмуна на одну или на три игры. Вероятно, будет два матча — а значит, он пропустит игры с «Арсеналом» и «Спартаком».

Вопрос в закономерности таких санкций возникает из раза в раз, когда они выносятся. Насколько объективно наказывать игрока длительной дисквалификацией за непреднамеренную грубость и желание забить гол? Или вратаря за желание его не пропустить?

В разных турнирах разные правила. Даже в РПЛ они не всегда одинаковы. Вспомните эпизод с Антоном Заболотным, который врезался коленом в Сафонова. И не получил за это даже жёлтой карточки.

Или Лигу чемпионов и эпизод с Артёмом Дзюбой в игре с «Челси». В конце второго тайма после прострела от Азмуна Артём также летел на мяч, коснулся его, а потом врезался во вратаря. Грубая игра? Однозначно. Карточка — нет.

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«Зенит» уже обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную в принципе. Такое тоже случалось — осенью 2020-го наказание сняли с Дмитрия Скопинцева за грубый фол против Себастьяна Дриусси. В клубе наверняка рассчитывают, что и этот прецедент вспомнят при рассмотрении. И Азмуна не накажут по всей строгости.

Дмитрий Зимин

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