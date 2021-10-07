Дзюба попал в топ-500 самых значимых футболистов мира

Четыре российских футболиста вошли в топ-500 самых значимых действующих игроков мира. Рейтинг составил журнал о футболе World Soccer.

В числе российских спортсменов, оказавшихся в списке, значится нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Его назвали «важнейшей фигурой сборной России». Вместе с Дзюбой в топ попали полузащитник «Монако» Александр Головин«, нападающий “Спартак” Александр Соболев и форвард ЦСКА Антон Заболотный.