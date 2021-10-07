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09:44 (мск), источник: Piter.tv

Дзюба попал в топ-500 самых значимых футболистов мира

В этот список также попали еще три российских игрока.

Зенит
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Четыре российских футболиста вошли в топ-500 самых значимых действующих игроков мира. Рейтинг составил журнал о футболе World Soccer.

В числе российских спортсменов, оказавшихся в списке, значится нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Его назвали «важнейшей фигурой сборной России». Вместе с Дзюбой в топ попали полузащитник «Монако» Александр Головин«, нападающий “Спартак” Александр Соболев и форвард ЦСКА Антон Заболотный.

Также в топе оказались три иностранца, играющие в РПЛ. В их числе двое зенитовцев — иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос. Также одним из самых значимых футболистов мира признан грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

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