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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Локомотив» ведёт переговоры с Люсьеном Фавром

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может стать следующим наставником московского «Локомотива», сообщает todofichajes.

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Источник: AFP 2021

Ральф Рангник хочет, чтобы именно 63-летний швейцарец возглавил московский клуб. Отмечается, что переговоры между сторонами продвигаются стремительно.

Напомним, 5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и.о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

«Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Позже стало известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

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