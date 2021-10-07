Исторический контракт РПЛ. Как вырастут доходы клубов от продажи прав на трансляции
Последняя команда лиги в будущем заработает больше, чем сейчас получает чемпион.
Последняя команда лиги в будущем заработает больше, чем сейчас получает чемпион.
Битва за телеправа РПЛ завершена — российский футбол останется на «Матч ТВ». Клубы приняли решение без проведения тендера, о котором велись разговоры весь сентябрь: сначала руководители сошлись, что нужно всё же заслушать предложения всех желающих, а потом резко передумали. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил это прозаично: «Решили не гнаться за журавлём — выбрали хорошую синицу».
Федеральный канал предложил солидный контракт: как сообщал «РБК-Спорт», в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 лига получит по 6,6 млрд рублей, в сезонах-2024/2025 и 2025/2026 — по 7,7 млрд рублей. Для сравнения: «Лига ТВ» в 2012—2015 гг. платила лиге около 1 млрд рублей, «Матч ТВ» — 1,5 млрд в 2015—2018 гг. и 1,7 млрд по последнему контракту. Так что нынешний контракт вполне можно назвать историческим.
Рост почти в четыре раза вряд ли был бы возможен без возникшей на рынке футбольных телеправ конкуренции: появление медиагигантов, которые были готовы воевать за возможность транслировать на своих платформах матчи Российской Премьер-Лиги, послужило мощным толчком к повышению ставок. Непонятно, почему мы пришли к этой здоровой ситуации только в 2021-м, но главное, что всё же смогли — для идеального завершения не хватило только честного тендера.
Давайте о цифрах:
|Место в таблице РПЛ
|Было – сезон 2020/21
|Стало – c 2022 по 2024
|Стало – с 2024 по 2026
|1
|143,75
|558,09
|651,50
|2
|138,75
|538,68
|628,46
|3
|133,75
|519,26
|605,81
|4
|128,75
|499,85
|583,16
|5
|123,75
|480,44
|560,51
|6
|118,75
|461,03
|537,87
|7
|113,75
|441,62
|515,22
|8
|108,75
|422,21
|492,57
|9
|103,75
|402,79
|469,93
|10
|98,75
|383,38
|447,28
|11
|93,75
|363,97
|424,63
|12
|88,75
|344,56
|401,99
|13
|83,75
|325,15
|379,34
|14
|78,75
|305,74
|356,69
|15
|73,75
|286,32
|334,04
|16
|68,75
|226,91
|311,40
|Всего
|1700
|6560
|7700
Телеправа долгое время были болевой точкой российского футбола: пока в Европе эта статья доходов составляла до 40% от общей суммы заработанных средств, у нас же — всего плюс-минус 4%. Чтобы понять масштаб разрастания европейского телевизионного рынка, можно посмотреть в ежегодные отчёты Deloitte: топ-20 европейских клубов в сезоне-2013/2014 заработали на продаже прав € 2,4 млрд, а спустя пять лет — уже € 4,1 млрд. При этом и в Англии, и в Испании, и во Франции говорят о том, что на сегодняшний день стоимость телеправ завышена — настолько, что может в скором времени превратиться в пузырь, который лопнет.
В нашем случае тоже есть вероятность, что через четыре года не найдётся тот, кто даст сильно больше нынешних 28,6 млрд рублей: для повышения цены в перспективе нужна не только конкуренция на рынке, но ещё и рост привлекательности чемпионата, за который эти деньги отдаются. Сейчас контракт резко «надули» с 1,7 млрд рублей за сезон до 6,6 млрд — здорово, что лигу наконец оценили по достоинству, теперь главное, чтобы спустя четыре года ничего не лопнуло.
Полина Куимова