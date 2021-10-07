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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Пиняев вошел в число 60 лучших молодых талантов мира

16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вошел в число 60 лучших талантов мирового футбола по версии The Guardian.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В списке находятся игроки, рождённые после 2004 года.

Сергей Пиняев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в матче 2-го тура со «Спартаком» (0:1). Форвард вышел на 76-й минуте встречи, заменив полузащитника Романа Ежова. Пиняев перешёл к самарцам из «Чертаново».

Пиняев стал третьим по молодости игроком, дебютировавшим в РПЛ с 2008 года (16 лет и 270 дней). Рекордсменом является форвард Максим Ставцев (16 лет и 143 дня), на втором месте — вратарь Сергей Ревякин (16 лет и 249 дней).

Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.

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