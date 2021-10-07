Сергей Пиняев вошел в число 60 лучших молодых талантов мира

В списке находятся игроки, рождённые после 2004 года.

Сергей Пиняев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в матче 2-го тура со «Спартаком» (0:1). Форвард вышел на 76-й минуте встречи, заменив полузащитника Романа Ежова. Пиняев перешёл к самарцам из «Чертаново».

Пиняев стал третьим по молодости игроком, дебютировавшим в РПЛ с 2008 года (16 лет и 270 дней). Рекордсменом является форвард Максим Ставцев (16 лет и 143 дня), на втором месте — вратарь Сергей Ревякин (16 лет и 249 дней).