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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК не стал дополнительно наказывать Азмуна. Игрок сможет сыграть со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал дополнительно наказывать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за прямое удаление в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"
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Таким образом, форвард сможет сыграть со «Спартаком».

«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. КДК не отменил красную, но принял решение не применять дополнительных санкций. Азмун пропустит один матч. Случай с Гильерме — совершенно другой«, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ариной Лавровой.

Напомним, Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Форвард грубо сфолил против вратаря соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR.

Из-за дисквалификации нападающий пропустит встречу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:0
Сочи
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