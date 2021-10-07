КДК не стал дополнительно наказывать Азмуна. Игрок сможет сыграть со «Спартаком»

Оставят ли «Зенит» без Азмуна перед «Спартаком»? Форварду грозит бан на несколько матчей

«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. КДК не отменил красную, но принял решение не применять дополнительных санкций. Азмун пропустит один матч. Случай с Гильерме — совершенно другой«, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ариной Лавровой.