КДК не стал дополнительно наказывать Азмуна. Игрок сможет сыграть со «Спартаком»

Таким образом, форвард сможет сыграть со «Спартаком».
«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. КДК не отменил красную, но принял решение не применять дополнительных санкций. Азмун пропустит один матч. Случай с Гильерме — совершенно другой«, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ариной Лавровой.
Напомним, Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Форвард грубо сфолил против вратаря соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR.
Из-за дисквалификации нападающий пропустит встречу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».