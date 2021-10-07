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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК дал комментарий по поводу избитого болельщика «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС исследовал рапорт после игры «Ахмат» — «Спартак» (0:1), во время которой произошёл инцидент с болельщиками красно-белых.

Ахмат
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Ранее сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном. Позже стало известно, что один из болельщиков был арестован на 10 суток.

«Мы исследовали рапорт, который был представлен делегатом матча. Было написано, что болельщик “Спартака” привлечён судом к отвественности по кодексу об административных нарушениях по статье 20.1. Здесь отсутствовал факт дисциплинарного нарушения», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
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