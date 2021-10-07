КДК дал комментарий по поводу избитого болельщика «Спартака»

Ранее сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном. Позже стало известно, что один из болельщиков был арестован на 10 суток.

«Мы исследовали рапорт, который был представлен делегатом матча. Было написано, что болельщик “Спартака” привлечён судом к отвественности по кодексу об административных нарушениях по статье 20.1. Здесь отсутствовал факт дисциплинарного нарушения», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.