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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В КДК РФС объяснили, почему не стали применять дополнительные санкции к Азмуну

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не стал отменять красную карточку форварду «Зенита» Сердару Азмуну, полученную им в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

Теперь иранский футболист пропустит матч 11-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» (24 октября).

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— Сегодня прошло заседание КДК. Вы знаете, что «Зенит» прислал письмо в РФС с просьбой отменить красную карточку. КДК отправил этот запрос в экспертно-судейскую комиссию. Сегодня мы получили заключение, что красная карточка применена к игроку правильно. Мы также получили письменное объяснение от самого Азмуна. Он находится сейчас в расположении сборной Ирана. Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит». В итоге пришли к выводу, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Азмун пропустит только одну игру (с тульским «Арсеналом» 16 октября. — Прим. «СЭ»). Мы в данном случае руководствовались решением ЭСК.

— Почему не стали тогда применять дополнительные санкции к Азмуну?

— Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций.

— Как квалифицируются действия Азмуна в том эпизоде?

— Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос возможного применения дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.

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— Как видит эпизод сам Азмун?

— Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что играл в мяч. Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.

— В чем тогда виноват Азмун?

— Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру — вполне достаточное наказание.

Встреча «Зенит» — «Сочи» прошла в Санкт-Петербурге 3 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Азмун заработал прямую красную карточку на 42-й минуте за то, что врезался прямой ногой в голкипера гостей Сослана Джанаева. По регламенту РФС иранскому форварду могла грозить дисквалификация на срок до трех матчей.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:0
Сочи
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