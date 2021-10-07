В «Зените» прокомментировали решение КДК не отменять красную карточку Азмуну

— Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она услышана — знаем, что мнения экспертов разделились, — подчеркнул Макаренко. — Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью — оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение.