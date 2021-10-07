Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Франция
Футбол. Сборные
6.10
Иордания
Малайзия
40
Футбол. Лига наций
6.10
Италия
Испания
12
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Кипр
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Россия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Мальта
Словения
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Пиняев в списке лучших молодых талантов мира: как он туда попал, кто еще в топ-60

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» идет по пути Захаряна.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Сергей Пиняев вошел в число 60 лучших молодых талантов мира

16-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола по версии The Guardian. В топе, составленном авторитетным британским изданием, находятся игроки, родившиеся после 2004 года. Пиняев оказался в одной компании с Гави из «Барселоны», Юссуфом Мукоко из дортмундской «Боруссии», Эмре Демиром из «Кайсериспора» (права на него уже получила «Барса») и другими восходящими звёздами.

За какие заслуги Пиняев удостоился такой чести? Вот, что пишут о российском игроке авторы рейтинга:

«Пиняев считался восходящей звездой российского футбола ещё до того, как в 2019 году отправился на стажировку в “Манчестер Юнайтед”. И там он впечатлил представителей английского клуба в играх за их команду U19 (будучи 14-летним), но из-за действующих в Великобритании правил не мог подписать контракт до наступления 18-летия.

Отзывы, полученные в Манчестере, отразились на заголовках статей о нём в российских СМИ: “Пиняев — самый яркий игрок, приезжавший на стажировку в клуб за последние 15 лет”.

Это довольно невысокий (167 см), мобильный, динамичный и креативный игрок, который способен действовать на любой позиции в атаке — вингером, “десяткой”, “ложной девяткой”, вторым форвардом. Он нацелен на ворота и обладает “инстинктом убийцы”.

Читайте также
16-летний Пиняев оформил дубль с пасом за тайм Кубка России. «МЮ» ждет?

Свой первый мяч на профессиональном уровне забил в 15 лет, став самым молодым автором гола в истории ФНЛ (второго российского дивизиона). Ещё через год, в 16, стал самым молодым автором результативной передачи в Премьер-Лиге… 22 сентября он впервые вышел в основе «Крыльев Советов» и тут же забил два мяча в ворота «Знамени» в Кубке России".

Напомним, Пиняев — уроженец Саратова и воспитанник московской академии «Чертаново», в которую он переехал в возрасте 10 лет. В августе 2020-го начал выступать на профессиональном уровне в ФНЛ: принял участие в 30 матчах, забил два гола и сделал пять голевых пасов. В нынешнем сезоне Сергей дебютировал в РПЛ. В основу «Крыльев Советов» не попадал, но поучаствовал в девяти матчах, выходя на замену. В общей сложности сыграл чуть больше 100 минут. Пока единственным его результативным действием остаётся передача, с которой Владислав Сарвели забил в матче с «Ростовом». Но были у Пиняева и другие запоминающиеся эпизоды в РПЛ. Например, в своей первой игре со «Спартаком» (0:1) Сергей, появившись на поле в концовке, трижды обыграл на фланге Айртона и едва не помог самарцам уйти от домашнего поражения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ничего особенного в этом нет, — скромно оценивал свою премьеру Пиняев в интервью для “Чемпионата”. — И дебют мне не снился. Я понимал, что рано или поздно он случится, оставалось только понять — когда. Правда, были ощущения (и желания), что первый матч сыграю именно против “Спартака” — ведь свой дебютный матч в профессиональном футболе я провёл со “Спартаком-2”. Конечно, я рад, что мне удалось что-то показать, но хочется приносить пользу команде голами и точными передачами, а не только индивидуальными действиями. Надеюсь, что покажу прогресс не только на тренировках, но и в официальных матчах».

Пиняев — не первый российский футболист, попадающий в топ молодых талантов по версии The Guardian. Так, в 2016 году в списке оказался полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий сейчас за «Ахмат». В 2017-м в рейтинге нашлось место сразу для двух представителей нашей страны — Ильи Мартынова из «Краснодара» и Кирилла Колесниченко из «Чертаново». Первый теперь в «Роторе», второй — в «Урале». А в 2020-м британское издание включило в 60 лучших полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Это случилось в октябре, а уже через месяц Захарян дебютировал в первой команде бело-голубых. Сможет ли Пиняев так же прогрессировать, как Захарян, добравшись менее чем за год до сборной России?

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
В Италии уничтожают Карасева. Значит, он прав
Аравийский принц близок к покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли
Бронзовый призер ЧР дисквалифицирован на четыре года за допинг
Де Брюйне против Бензема: битва за финал Лиги наций
«Спартак» о решении КДК по Азмуну: Ничего удивительного
Скандальный экс-чемпион UFC обрушился с критикой на Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь