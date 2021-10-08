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10:48 (мск), источник: Sport24

Победительница конкурса «Мисс “Спартак” вошла в тренерский штаб Руя Витории

Победительница конкурса «Мисс “Спартак” 2019 года Ольга Смирнова пополнила тренерский штаб основной команды красно-белых.

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Источник: Sport24

Победительница конкурса «Мисс “Спартак” 2019 года Ольга Смирнова пополнила тренерский штаб основной команды красно-белых.

Профиль Смирновой появился в разделе тренерский штаб на официальном сайте «Спартака». Она является тренером по физической подготовке.

Смирнова — мастер спорта по легкой атлетике, двукратная чемпионка России. Ранее работала тренером по физической подготовке в академии «Спартака».

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