Победительница конкурса «Мисс “Спартак” вошла в тренерский штаб Руя Витории
Победительница конкурса «Мисс “Спартак” 2019 года Ольга Смирнова пополнила тренерский штаб основной команды красно-белых.
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Победительница конкурса «Мисс “Спартак” 2019 года Ольга Смирнова пополнила тренерский штаб основной команды красно-белых.
Победительница конкурса «Мисс “Спартак” 2019 года Ольга Смирнова пополнила тренерский штаб основной команды красно-белых.
Профиль Смирновой появился в разделе тренерский штаб на официальном сайте «Спартака». Она является тренером по физической подготовке.
Смирнова — мастер спорта по легкой атлетике, двукратная чемпионка России. Ранее работала тренером по физической подготовке в академии «Спартака».