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11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жена нападающего «Ростова» Полоза сводит с ума фанатов. У нее бомбический Инстаграм

Елизавета Полоз — одна из самых красивых жен футболистов РПЛ.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

И мы этому очень рады.

Елизавета Полоз — одна из самых красивых жен футболистов РПЛ, но это было незаметно уже много лет. Пара поженилась в 2014-м году, девушка регулярно посещала матчи мужа, попадала в объективы фотокамер и привлекала к себе внимание, ведя Instagram.

Но это не очень нравилось футболисту и в какой-то момент в интервью казанскому изданию «Бизнес Online» он уничтожил популярную соцсеть.

«Считаю, что Инстаграм — это ужас. Я два года назад заставил жену удалиться оттуда, потому что она была погружена в телефон. Люди сегодня сидят в этом Инстаграме как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но, когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: “Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?”.

Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести Инстаграм, выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница: «Хочешь, выкладывай фото и “сториз”, только не сиди там все время, у тебя сын растет», — сказал тогда Дмитрий.

Действительно, Полоз сделал из своего аккаунта «общий», где появлялись его спортивные фото наряду с семейными, но никаким премиальным контентом и не пахло.

Однако, период запретов остался позади! Быть может отношение к инсте поменялось или супруги как-то договорились о пользовании общим аккаунтом или дети все равно сидят в телефонах, а тогда уж, как говорится, «сгорел сарай — гори и хата». Но теперь Елизавета делится красивейшими фотосессиями. Еще бы, ведь она, как и муж, находится в отличной физической форме.

Остается только порадоваться, ведь красоты в мире должно быть побольше, а запретов — поменьше.

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