СМИ: лондонский «Арсенал» может приобрести футболиста «Зенита» Азмуна
Иранский форвард может заменить в команде из Лондона француза Александра Ляказетта, чей контракт с английским клубом заканчивается летом 2022 года.
Иранский форвард может заменить в команде из Лондона француза Александра Ляказетта, чей контракт с английским клубом заканчивается летом 2022 года.
ТАСС, 8 октября. Английский футбольный клуб «Арсенал» рассматривает возможность приобретения иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на журнал Onze Mondial.
По информации источника, Азмун может заменить в лондонском клубе французского нападающего Александра Ляказетта, чей контракт с «Арсеналом» истекает летом 2022 года.
Азмуну 26 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года, его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провел за петербургскую команду 12 матчей в различных турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.