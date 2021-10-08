Отец Влашича подверг критике работу Гончаренко в ЦСКА

«Перейдя в ЦСКА, Никола сразу завоевал доверие тренера и получил возможность играть на своей истинной позиции поля. В первой половине его дебютного сезона за ЦСКА команда играла в свой лучший футбол за все эти три года. Можно вспомнить две победы против мадридского “Реала” в Лиге чемпионов того периода. В первой игре Никола забил победный мяч, а затем в Мадриде ЦСКА обыграл хозяев со счетом 3:0.

Было ожидание, что такой молодой ЦСКА вскоре взорвется, но этого не произошло. Команда неудачно использовала большую зимнюю паузу. Подготовка была плохо продумана, тренер (Виктор Гончаренко — Прим. Sport24) внес не очень удачные тактические изменения, и вместо того, чтобы весной выиграть чемпионат, ЦСКА с самого начала потерял несколько важных очков, и их амбиции рухнули.