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18:33 (мск), источник: Sport24

Отец Влашича подверг критике работу Гончаренко в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал о периоде карьеры своего сына в ЦСКА.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

«Перейдя в ЦСКА, Никола сразу завоевал доверие тренера и получил возможность играть на своей истинной позиции поля. В первой половине его дебютного сезона за ЦСКА команда играла в свой лучший футбол за все эти три года. Можно вспомнить две победы против мадридского “Реала” в Лиге чемпионов того периода. В первой игре Никола забил победный мяч, а затем в Мадриде ЦСКА обыграл хозяев со счетом 3:0.

Было ожидание, что такой молодой ЦСКА вскоре взорвется, но этого не произошло. Команда неудачно использовала большую зимнюю паузу. Подготовка была плохо продумана, тренер (Виктор Гончаренко — Прим. Sport24) внес не очень удачные тактические изменения, и вместо того, чтобы весной выиграть чемпионат, ЦСКА с самого начала потерял несколько важных очков, и их амбиции рухнули.

Следующий сезон принес Николе титул лучшего игрока России, но весной команда снова провалилась из-за неоднократных ошибок в зимней подготовке и опять проиграла битву за чемпионство", — приводит слова Йошко Влашича хорватское издание nacional.hr.

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